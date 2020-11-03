НАБУ во второй раз объявило в розыск председателя ОАСК Вовка

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк sud.ua

Павел Вовк разыскивается по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает Павла Вовка, подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда г. Киева преступной организации с целью захвата государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда. Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствование деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательство в деятельность государственных деятелей – членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда г. Киева и других лиц, принятии предложения и получении неправомерной выгоды Председателем Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Павел Вовк подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины.

Розыск Вовка Фото из открытых источников

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Напомним, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюку.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых, действовавших в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом волком.