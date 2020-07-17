live
Новости » События Читати новину українською

НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк

 sud.ua

Также подозрение сообщили заместителю Вовка и еще пятерым судьям ОАС

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Twitter.

Согласно сообщению, сегодня, 17 июля, детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

В настоящее время продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Новости по теме: Убийство Шеремета: Судья Вовк взял самоотвод на процессе о мере пресечения Антоненко

Напомним, 26 июля 2019 года работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрению ряда судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На Сицилии за два часа выпала годовая норма осадков. Фото В Италии второй день подряд растет смертность от COVID-19 Денисова просит Италию обеспечить права и свободы нацгвардейца Маркива Внезапная смерть композитора Эннио Морриконе: Как киномир потерял легендарного мастера саундтрека
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Год новой власти в Раде. Избрание главы НБУ. Местные выборы и Донбасс | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Качура | 15.07.20
Местные выборы не для всех. Скандальный языковой законопроект | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Владимир Гришко | Ток-шоу