НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк sud.ua

Также подозрение сообщили заместителю Вовка и еще пятерым судьям ОАС

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Twitter.

Согласно сообщению, сегодня, 17 июля, детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

В настоящее время продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

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Напомним, 26 июля 2019 года работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрению ряда судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.