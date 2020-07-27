НАБУ разоблачило должностных лиц Нацгвардии на завладении 17,3 миллиона гривен на закупке квартир
Сейчас владельцу фирм-застройщиков и начальнику финансовой службы управления НГУ сообщили о подозрении заочно
Согласно сообщению, преступная группа из пяти человек организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии квартир, непригодных для проживания.
По данным следствия, в 2017 году из бюджета при покупке жилья нацгвардейцам выделили почти 86 млн грн. Узнав об этом, владелец нескольких фирм решил организовать преступную схему для завладения частью этих средств.
К схеме он привлек четырех человек:
- начальника финансовой службы управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;
- начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;
- директора ООО - победителя конкурса;
- адвоката, представителя директора ООО.
Им удалось убедить членов конкурсной комиссии, что квартиры фирмы, принадлежащей фигуранту дела, соответствуют требованиям.
"На самом деле инженерные коммуникации по поставке коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - указано в сообщении.
Сейчас владельцу фирм и начальнику финансовой службы управления НГУ сообщили о подозрении заочно, потому что их место нахождения неизвестно. Их объявили в розыск. Остальным фигурантам изменили подозрение, потому что они действовали организованной группой.
Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в махинациях с квартирами для Нацгвардии.
20 января, бывшего нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. Впоследствии пограничники отпустили скандального застройщика.
Вечером в тот же день правоохранители снова одели на Микитася электронный браслет контроля.
Как известно, бывшего нардепа подозревают в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.