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НАБУ разоблачило должностных лиц Нацгвардии на завладении 17,3 миллиона гривен на закупке квартир

Фото из открытых источников

Сейчас владельцу фирм-застройщиков и начальнику финансовой службы управления НГУ сообщили о подозрении заочно

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило должностных лиц Нацгвардии в махинациях с жильем на 17,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, преступная группа из пяти человек организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии квартир, непригодных для проживания.  

По данным следствия, в 2017 году из бюджета при покупке жилья нацгвардейцам выделили почти 86 млн грн. Узнав об этом, владелец нескольких фирм решил организовать преступную схему для завладения частью этих средств.

К схеме он привлек четырех человек:

  • начальника финансовой службы управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;
  • начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;
  • директора ООО - победителя конкурса;
  • адвоката, представителя директора ООО.

Им удалось убедить членов конкурсной комиссии, что квартиры фирмы, принадлежащей фигуранту дела, соответствуют требованиям.

"На самом деле инженерные коммуникации по поставке коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - указано в сообщении.

Сейчас владельцу фирм и начальнику финансовой службы управления НГУ сообщили о подозрении заочно, потому что их место нахождения неизвестно. Их объявили в розыск. Остальным фигурантам изменили подозрение, потому что они действовали организованной группой.

Новости по теме: В деле Микитася и Аллерова появился еще один подозреваемый

Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в махинациях с квартирами для Нацгвардии.

20 января, бывшего нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. Впоследствии пограничники отпустили скандального застройщика.

Вечером в тот же день правоохранители снова одели на Микитася электронный браслет контроля.

Как известно, бывшего нардепа подозревают в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

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