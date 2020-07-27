НАБУ разоблачило должностных лиц Нацгвардии на завладении 17,3 миллиона гривен на закупке квартир

Согласно сообщению, преступная группа из пяти человек организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии квартир, непригодных для проживания.

По данным следствия, в 2017 году из бюджета при покупке жилья нацгвардейцам выделили почти 86 млн грн. Узнав об этом, владелец нескольких фирм решил организовать преступную схему для завладения частью этих средств.

К схеме он привлек четырех человек:

начальника финансовой службы управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

директора - победителя конкурса;

адвоката, представителя директора ООО.

Им удалось убедить членов конкурсной комиссии, что квартиры фирмы, принадлежащей фигуранту дела, соответствуют требованиям.

"На самом деле инженерные коммуникации по поставке коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - указано в сообщении.

Сейчас владельцу фирм и начальнику финансовой службы управления НГУ сообщили о подозрении заочно, потому что их место нахождения неизвестно. Их объявили в розыск. Остальным фигурантам изменили подозрение, потому что они действовали организованной группой.

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Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в махинациях с квартирами для Нацгвардии.

20 января, бывшего нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. Впоследствии пограничники отпустили скандального застройщика.

Вечером в тот же день правоохранители снова одели на Микитася электронный браслет контроля.

Как известно, бывшего нардепа подозревают в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.