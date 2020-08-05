НАБУ расследует злоупотребления главы облсовета Олейника, - СМИ

Святослав Олейник Фото из открытых источников

В материалах дела речь идет о взятке в 1 млн долларов, за которую чиновник помог избежать уголовного преследования своему партнеру по дорожному бизнесу

Национальное антикоррупционное бюро на днях зарегистрировало в ЕРДР уголовное производство под номером 52020000000000475 по заявлению ряда общественных организаций.

Как сообщает Gorsovet, активисты требуют расследовать действия Святослава Олейника, который в 2014-15 г. на посту замглавы Днепропетровской облгосадминистрации, возглавляемой тогда олигархом Коломойским, оказывал давление на правоохранителей и суды, чтобы прекратить уголовное дело против экс-чиновника Лысого, а также руководителя фирмы УПС Палия. Которых ранее (по инициативе самого же Олейника) обвиняли в коррупционных действиях во время ремонтов дорог в Днепре.

Предварительная правовая квалификация - ст.369-2 ("Злоупотребление влиянием"). Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство по заявлению общественных организаций.

Активисты ссылаются на резонансное интервью экс-руководителя налоговой полиции Сергея Пенькова (https://youtu.be/dMH5WMlnfrc) . В нем шла речь о взятке в 1 млн долл., которую якобы получил Олейник за то, что помог избавить от уголовного преследования Палия и Лысого.

Кроме того, как сообщалось в ряде журналистских расследований, через подставных лиц Олейник получил контроль над 50% фирмы УПС: доля в бизнесе была передана словацкой фирме "Арограф", учредителем которой оказалась подчиненная Олейника Ирина Гуназа, одна из сотрудниц его партии "УМ" (сейчас - политический проект Коломойского "За майбутнє").

К настоящему моменту связанная с Олейником и Палием фирма смогла получить госконтрактов на почти 3 млрд грн (!), при этом регулярно попадая в скандалы в связи с низким качеством работ.

Сейчас УПС вместе с рядом других структур уверенно осваивает миллиарды на ремонтах дорог в области по программе Зеленского "Велике будівництво". В частности, за 500 млн грн ведет ремонт 25 км дороги на Никополь.

Активисты заявляют о том, что ждут от НАБУ оперативного и тщательного расследования всех действий Олейника, связанных с вероятным получением взятки в 1 млн долларов.