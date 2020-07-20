НАБУ рассказал подробности дела, по которому в Польше задержали Новака

Директор НАБУ Артем Сытник Фото: НАБУ

Сейчас в Киеве, Львове и Польше проводятся более 50 обысков

Национальное антикоррупционное бюро совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица "Укравтодора" создали преступную организацию, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине. Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, передает "Европейская правда".

"Расследовалось уголовное производство в отношении должностных лиц "Укравтодора". Было установлено, что рядом лиц была создана преступная организация, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделяли средства для ремонта дорог в Украине. Параллельно с этим процессом примерно такое же расследование происходило и в Польше. В ноябре 2019 года была создана международная совместная следственная группа", - рассказал Сытник.

По его словам, сейчас на территории Украины - Киеве, Львове и на территории Польши проводятся более 50 обысков.

"На сегодняшний день привлечено к уголовной ответственности четыре лица, ряд лиц задержаны, в том числе руководитель "Укравтодора", сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документувалось в течение длительного времени.

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Преступные действия фактически начинались на территории Украины, а заканчивались и предмет неправомерной выгоды получался уже на территории другого государства.

Дальнейшие шаги - избрание мер в отношении тех лиц, которые отрабатываются на причастность к этим преступлениям, а также - блокирование и арест средств, активов этих лиц как на территории Украины, так и на территории Польши", - подчеркнул глава НАБУ.

В САП добавили, что следственные действия продолжаются, поэтому пока не могут называть компании, причастные к преступным действиям.

"События, которые исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. Бывший и.о. главы "Укравтодора" с использованием своего служебного положения принимал меры относительно получения для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды.

Один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины, когда украинские компании выполняли строительство, но по тем или иным причинам не могли выполнить его до конца в соответствующие сроки, и и.о. председателя "Укравтодора" высказывал предложения, что за определенное вознаграждение он "решал" их проблемы по продлению договоров, избежания штрафных санкций", - рассказали в САП.

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Сытник добавил, что способ легализации средств был специфический.

"Когда на территории Польши создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юрлица, или наличными, эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия.

Другой эпизод - это также и.о. председателя "Укравтодора" предлагал создать одно совместное предприятие на территории Польши, с одним из международных предприятий, которое осуществляет строительство дорог, он предлагал свои услуги по содействию и предлагал, что 50% уставного капитала компании будет предоставлено его людьми. И после завершения работы в Украины планировал возглавить или войти в наблюдательный совет компании. Сумма тендеров, которая отрабатывается, составляет 270 млн евро", - заявил он на брифинге.

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Напомним, сегодня утром, 20 июля, в Польше задержали экс-голову "Укравтодора" и бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Сейчас известно, что кроме него задержали "Дариуша З., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.