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НАБУ объявило новые подозрения экс-нардепу Микитасю по делу "Укрбуда"

Максим Микитась 

 Фото из открытых источников

Бывшего депутата подозревают в даче взятки за выдачу недостоверного заключения судэксперта

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 1 декабря объявили бывшему народному депутату Максиму Микитасю новое подозрение в деле "Укрбуда". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.  

В частности, экс-нардепа подозревают в даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.  

Кроме этого, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ДНДЕКЦ).

Как отмечается, в рамках расследования Нацполиции дела завладения имуществом Национальной гвардии Украины, следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна была установить действительную рыночную стоимость объектов недвижимости в ЖК на Печерске и окраине Киева. Речь идет об объектах, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщицей.

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Так, по соглашению, в обмен на земельный участок в 1 гектар в центре столицы Нацгвардия должна была получили в новом ЖК примерно 50 квартир и 30 парковочных мест. Однако, позже стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест. В обмен она должна была получить 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева.

По данным следователей, Микитась вместе с экс-чиновником "Укрбуда" договорились с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в экспертизы таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной – 7 млн грн вместо 81 млн грн. За такую "услугу" чиновник ГНИЭКЦ получил машиноместо рыночной стоимостью 250 тыс. грн.

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Однако, после начала расследования НАБУ, застройщик дополнительно передал квартиры Нацгвардии на сумму 7 млн грн (выведенной по результатам недостоверных данных в проведенной экспертизе). 

Сейчас следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастными к преступной схеме. 

Напомним, два месяца назад Максиму Микитасю сообщили о подозрении из-за его сделки с "Энергоатомом". По данным следствия, в 2017 году подразделение НАЭК заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной экс-нардепу компанией, за что чиновник госпредприятия получил квартиры.

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