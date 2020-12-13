На Змиевской ТЭС заверили, что пожар не повлек экологические последствия

Пожар на Змиевской ТЭС обошелся без экологических последствий facebook.com

Возгорание произошло из-за чрезмерного нагрева набивки двух регенеративных воздушных перегревателей

Пожар на энергоблоке Змиевской тепловой электростанции не повлек экологические последствия. Об этом сообщили в пресс-службе Змиевской ТЭС.

"Без пострадавших и последствий для окружающей среды: технологическое нарушение на Змиевской ТЭС ликвидировано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар вспыхнул в ночь на воскресенье 13 декабря в корпусе А энергоблока №9 в поселке Слобожанское. Причиной этого стало технологическое нарушение в виде нагрева корпуса из-за перегрева набивки двух регенеративных воздушных перегревателей. В результате этого повысилась температура в трех бункерах золы электрофильтров.

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"Благодаря слаженным действиям сотрудников дежурной смены станции, безотказном срабатыванию защитного оборудования ТЭС, а также оперативному и профессиональному реагированию подразделений ГСЧС, удалось избежать повреждения производственного оборудования", - заверили в пресс-службе ТЭС.

Также на предприятии добавили, что техническое нарушение было полностью устранено к 5 утра воскресенья. Пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас устанавливаются причины возникновения технологических отклонений.

Напомним, перед этим в ГСЧС сообщили, что во время пожара на Змиевской тепловой электростанции загорелась набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Всего площадь возгорания составила примерно 50 квадратных метров.