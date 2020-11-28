На журналистку NEWSONE напали и выбили микрофон во время чествования жертв Голодоморов. Фото

Нападение на Виолетту Товкес NEWSONE

Неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв Голодоморов, которая прошла в Киеве в субботу, 28 ноября. Событие транслировал телеканал NEWSONE.

Корреспондентка рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов. В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и ушел прочь.

Товкес показала разбитый микрофон и пообещала обратиться к правоохранителям из-за нападения.

NEWSONE

NEWSONE

В связи с этим телеканал NEWSONE требует от правоохранительных органов возбудить уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала, который произошел во время прямого эфира 28.11.2020 и привлечь виновного к ответственности (ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины). Телеканал также берет на контроль расследование этого факта насилия.

"Будем благодарны за предоставление сведений и информации о личности нападавшего. Анонимность и вознаграждение гарантируем", - заявили в NEWSONE.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.