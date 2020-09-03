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В Житомирской области разоблачили продавцов оружия

Во время обысков у фигурантов следователи изъяли 20 единиц оружия

Правоохранители разоблачили и задержали в Житомирской области группу продавцов оружия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Фигуранты производства, в возрасте от 30 до 50 лет, имеют навыки обращения с оружием. В течение определенного периода они занимались скупкой оружия времен Второй мировой войны, а также его поиском в местах ожесточенных боев. В дальнейшем пистолеты, ружья и автоматы ремонтировались, приводились в боевое состояние с целью продажи заинтересованным лицам", - говорится в сообщении.

В частности, во время обысков у фигурантов следователи изъяли 20 единиц оружия, в том числе нарезное и переработанное, и около трех сотен патронов к нему.

"Мы понимаем, что речь идет о преступной группе, члены которой превратили увлечение оружием в нелегальный бизнес, который вполне реально может обернуться для них годами заключения", - рассказал начальник ГУНП Житомирской области Юрий Олейник.

Сейчас изъятое направлено на экспертное исследование. Продолжается досудебное расследование. 

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами. В частности, арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района.

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