В Житомирской области разоблачили продавцов оружия
Во время обысков у фигурантов следователи изъяли 20 единиц оружия
Правоохранители разоблачили и задержали в Житомирской области группу продавцов оружия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Фигуранты производства, в возрасте от 30 до 50 лет, имеют навыки обращения с оружием. В течение определенного периода они занимались скупкой оружия времен Второй мировой войны, а также его поиском в местах ожесточенных боев. В дальнейшем пистолеты, ружья и автоматы ремонтировались, приводились в боевое состояние с целью продажи заинтересованным лицам", - говорится в сообщении.
В частности, во время обысков у фигурантов следователи изъяли 20 единиц оружия, в том числе нарезное и переработанное, и около трех сотен патронов к нему.
"Мы понимаем, что речь идет о преступной группе, члены которой превратили увлечение оружием в нелегальный бизнес, который вполне реально может обернуться для них годами заключения", - рассказал начальник ГУНП Житомирской области Юрий Олейник.
Сейчас изъятое направлено на экспертное исследование. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами. В частности, арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района.