В Житомирской области разоблачили канал незаконной миграции иностранцев в Украину

Злоумышленники подделывали документы для выходцев с одной из стран Ближнего Востока

В Житомирской области разоблачили преступную группировку, которая за денежное вознаграждение создавала поддельные документы для иностранцев. Об этом сообщили в прес-центре Службы безопасности Украины.

Как отмечается, злоумышленники создали ряд частных хозяйств на территории Житомирской области, которые использовали как прикрытие для незаконного въезда и легализации в Украине выходцев с одной из стран Ближнего Востока. Общая стоимость предоставления незаконных "услуг" организаторов колебалась от 3 до 20 тысяч долларов США в зависимости от комплекта поддельных документов.

Сегодня правоохранители задержали участника этой группировки. Он получал денежное вознаграждение за организацию незаконной переправки в Украину одного из клиентов. Во время спецоперации изъяли много доказательств противоправной деятельности.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам про подозрение в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Напомним, ранее в Кривом Роге разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием. Его организаторов курировали из России.