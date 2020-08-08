На Житомирщине разоблачили арсенал боеприпасов

Боеприпасы относятся к современным армейским образцам

Арсенал боеприпасов из г. Малина Фото: Национальная полиция Украины Арсенал боеприпасов из г. Малина Фото: Национальная полиция Украины Арсенал боеприпасов из г. Малина Фото: Национальная полиция Украины

В Житомирской области разоблачили арсенал боеприпасов, который обустроил местный житель. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Так, правоохранители обнаружили у злоумышленника из г. Малина тротиловые шашки, гранаты и запалы к ним, а также разнокалиберные патроны к автоматическому оружию. По предварительным выводам, боеприпасы относятся к современным армейским образцам.

Сейчас открыто производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, полицейские выясняют происхождение боеприпасов.

В случае доказательства вины, мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

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Напомним, ранее в Харьковской области на железнодорожной станции правоохранители задержали мужчину с арсеналом оружия. В частности, речь о патронах калибра 14,5 мм, 3 гранатах с запалами к ним, сигнальной ракете и подствольной гранате.