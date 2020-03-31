На Житомирщине от пневмонии за два месяца умерли 22 человека

Иллюстрированное фото из открытых источников

Всего с января по февраль с пневмонией было госпитализировано более 2,5 тыс. местных жителей

В Житомирской области за январь и февраль от пневмонии умерли 22 человека. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает "Укрінформ".

"Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония, и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний", - сказал он.

Чиновник пообещал обнародовать статистику за два прошедших года на брифинге, который состоится сегодня, 31 марта.

По информации мэра Житомира Сергея Сухомлина, на данный момент в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией - четверо. В городскую больницу № 2, один пациент госпитализирован с пневмонией.

Кроме того, в медучреждениях Житомира находятся четверо больных с подозрением на коронавирус.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что распорядился проверить все смертельные случаи от пневмонии за последнее время на наличие коронавирусной инфекции