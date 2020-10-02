В Житомирской области очередная группировка распродавала украинскую древесину за границу, - СБУ

За два месяца фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники скупали на легальных пилорамах сырье, изготовленное из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере области.

Товар злоумышленники переправляли морским транспортом в рамках контракта с иностранной фирмой.

За два месяца фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.

Напомним, недавно британская организация Earthsight, специализирующаяся на экологических и социальных вопросах, обнародовала результаты расследования, согласно которым шведская компания IKEA продает в своих магазинах раскладные стулья Terje, которые изготавливают из незаконно вырубленного бука в украинских Карпатах.

Впоследствии IKEA начала независимый аудит в своей цепи поставок древесины в Украину в связи с обвинениями Earthsight подчеркнув, что они не используют незаконно заготовленную древесину.

Сегодня шведская компания IKEA заявила, что не обнаружила незаконно заготовленной древесины из Украины в своей цепи поставок.