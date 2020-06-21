На Житомирщине мужчина убил одного, ранил 8 человек и скрылся

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В области объявлен план "Перехват"

В поселке городского типа Иршанск на Житомирщине нападавший убил одного человека и ранил еще 8, в области объявлен план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, происшествие произошло 21 июня 2020 года в пгт Иршанск в ночное время, в местном кафе. По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевого ранения потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После содеянного нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали.

За процессуального руководства Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, что привело к гибели одного человека и ранения 8 человек (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Хорошівське отделения полиции Коростышевского отдела полиции ГУ Нацполіції в области. Расследование находится на контроле руководства прокуратуры Житомирской области.

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Напомним, ночью 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области пьяный арендатор пруда расстрелял семерых человек, которые там отдыхали.

Впоследствии по этому факту происшествия Нацполіція начала уголовное производство согласно ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц).

Известно, что семь человек, которых расстреляли в Житомирской области, были добровольцами АТО.

В настоящее время по делу о массовом убийстве в Житомирской области назначено около 200 экспертиз.

Как сообщалось, единственный человек, выживший Вадим Федюнін рассказал детали трагедии.