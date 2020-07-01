На Житомирщине командир взвода требовал взятку за сокрытие хищения имущества на 60 тысяч долларов

Вероятный злоумышленник обещал продвинуть коллегу по службе и скрыть нехватку военных радиостанций

СБУ задержала командира взвода воинской части Служба безопасности Украины

Командира взвода житомирской воинской части поймали на попытке получить взятку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отмечают, что военный требовал деньги от руководителя другого взвода. Вероятно, он обязывался не мешать товарищу в продвижении по службе и не выдавать тайну, которая касается хищения трех военных радиостанций стоимостью 20 тысяч долларов каждая.

От вымогателя нужна была подпись в обходном листе и акте приема-передачи имущества.

В отношении военного открыли производство по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Если его вина будет доказана, командиру взвода грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, бывшему министру экологии Николаю Злочевскому объявили о подозрении в даче взятки. Предполагается, что он виновен в попытке передать 6 млн долларов руководителям НАБУ и САП.