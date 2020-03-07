На заводе "Мотор Сич" обвалилась кирпичная конструкция, - ГСЧС

Фото: ГСЧС в Запорожской области

Жители домов, расположенных рядом с заводом, ошибочно восприняли это как взрыв из-за грохота падения

В Запорожье произошел обвал кирпичной конструкции завода "Мотор Сич", в результате чего пострадало частное домовладение, которое располагается рядом.

Об этом сообщили в ГСЧС в Запорожской области.

Как установили спасатели, причиной падения кирпичного забора являются природные процессы, возможно проседание почвы.

"7 марта в 19:40 от дежурного полиции в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул.Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за природных процессов произошло разрушение кирпичной конструкции АО "Мотор Сич" на территорию частного домовладения расположенного поблизости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, бойцы ГСЧС провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия - убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей.

"О происшествии сообщили администрацию АО "Мотор Сич", представители которой утром будут решать вопрос относительно дальнейших работ по уборке конструкции", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что авиазавод "Мотор-Сич" продали китайским компаниям.