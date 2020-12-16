На Запорожье жертвой масштабного ДТП стал 5-летний ребенок, еще четыре человека попали в больницу

ДТП в Запорожской области Нацполиция Запорожской области

Ребенок скончался в больнице от полученных травм

В Запорожской области случилась дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых авто, в результате чего погиб 5-летний ребенок, а еще четверо взрослых попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел на автодороге "Каменка-Днепровская - Большая Белозерка - Веселое" вблизи села Заповитного 14 декабря. 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2108" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109", за рулем которого находился 29-летний водитель.

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Как отмечается, в салоне первой легковушки находилась 28-летняя пассажирка, а в другом – 26-летняя женщина и 5-летняя девочка. В результате аварии ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице. Водители и их пассажиры с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

По факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках расследования уголовного производства.

Напомним, недавно в Киевской области на автодороге Киев-Знаменка в ДТП попали автомобили "Renault" и "ВАЗ", в результате чего погибли два человека, среди которых был подросток.