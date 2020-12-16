live
Новости » События Читати новину українською

На Запорожье жертвой масштабного ДТП стал 5-летний ребенок, еще четыре человека попали в больницу

ДТП в Запорожской области Нацполиция Запорожской области

Ребенок скончался в больнице от полученных травм

В Запорожской области случилась дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых авто, в результате чего погиб 5-летний ребенок, а еще четверо взрослых попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона. 

Согласно сообщению, инцидент произошел на автодороге "Каменка-Днепровская - Большая Белозерка - Веселое" вблизи села Заповитного 14 декабря. 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2108" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109", за рулем которого находился 29-летний водитель.

Новости по теме: Под Хмельницким легковушка попала в смертельное ДТП: Тела погибших пришлось доставать спецсредствами

Как отмечается, в салоне первой легковушки находилась 28-летняя пассажирка, а в другом – 26-летняя женщина и 5-летняя девочка. В результате аварии ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице. Водители и их пассажиры с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

По факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках расследования уголовного производства.

Новости по теме: В Новоград-Волынском в ДТП пострадали пятеро человек, среди них - дети

Напомним, недавно в Киевской области на автодороге Киев-Знаменка в ДТП попали автомобили "Renault" и "ВАЗ", в результате чего погибли два человека, среди которых был подросток. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Столкновения на митинге предпринимателей. Бюджет-2021. Выборы в США. Дела Майдана | Ток-шоу
Бюджет принят! Столкновения на Майдане. COVID-19 в мире. Трагическое селфи / Детали дня / 15.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Митинги ФЛП. Столкновения с правоохранителями. Бюджет-2021 | Ток-шоу
Митинг ФЛП. Принятие бюджета-2021. Особый статус Донбасса | Заседания ВРУ | 15.12.20
Протесты предпринимателей под Радой. Голосование за бюджет-2021 | Ток-шоу