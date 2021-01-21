На Запорожье у двух девушек обнаружили наркотиков более чем на 7 млн гривен

Одну из подруг задержали при получении посылки с запрещенными веществами

Запорожские правоохранители задержали двух подруг в возрасте 16 и 18 лет, которые занимались распространением "Альфа PVP", каннабиса и таблеток экстази. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Дилерки работали на Телеграм-канал, через который распространяли "Альфа PVP", каннабис и таблетки экстази. Наркотики и психотропы они получали через почту, расфасовывали их и отправляли клиентам. Для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные", - говорится в сообщении.

Одну из подруг задержали при получении посылки с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с "Альфа PVP" общим весом около килограмма.

Во время обысков в доме злоумышленниц, следователи обнаружили более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более шести килограммов, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом "лавки" и электронные весы.

Стоимость изъятого составляет более 7 миллионов гривен.

Сейчас девушки задержаны, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новости по теме: В Запорожье в консервных банках нашли наркотиков более чем на 11 млн гривен

Напомним, в конце декабря в Украине в течение недели ликвидировали три мощные нарколаборатории и более 100 интернет-магазинов, через которые сбывали примерно 50 тысяч доз наркотиков, в том числе тяжелых, по всей территории государства.