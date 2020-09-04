На Запорожье разоблачили нарколабораторию

Во время обысков следователи изъяли около 5 литров различных прекурсоров для изготовления наркотических веществ

В поселке Кушугум Запорожской области разоблачили и прекратили деятельность нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, мужчина устроил подпольную нарколабораторию, в которой изготавливались психотропные вещества амфетамин и метамфетамин.

Во время обысков следователи изъяли около 5 литров разнообразных прекурсоров для изготовления наркотических веществ, психотропное вещество амфетамин, наркотическое средство каннабис, маковую солому и более 25 единиц лабораторных принадлежностей - стеклянные колбы, соединительные трубки, пробирки, измельчители, электронные весы и другие приспособления которое использовалось для изготовления психотропных веществ "амфетамин" и "метамфетамин".

Вместе с тем у фигуранта был найден обрез охотничьего ружья 12 калибра, пистолет "Револьвер" калибра 9 мм с признаками переделки, незарегистрированное охотничье ружье "ТОЗ" 12 калибра и 7 патронов к ней.

По словам начальника управления по борьбе с наркопреступностью в Запорожской области Юрия Надеждина, злоумышленник уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления.

"По имеющейся оперативной информации, он еженедельно делал около полукилограмма психотропных веществ. Изготовленную продукцию сбывал только проверенным оптовым покупателям, которые в дальнейшем распространяли наркотики наркозависимым лицам путем закладок", - рассказал Надеждин.

Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия.

Новости по теме: В Киеве задержали двух наркодилеров и изъяли марихуаны на 15 млн гривен

Напомним, ранее во Львовской области таможенники поймали украинца, который пытался перевезти в Польшу амфетамин и марихуану. Как отмечается, наркотики содержались в двух пакетах и одном свертке из фольги и были скрыты в сумочке для личных вещей.