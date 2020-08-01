На Запорожье произошло смертельное ДТП: Автомобиль разорвало на части

Фото с места ДТП Нацполиция

На трассе "Васильевка-Бердянск" столкнулись легковушка и грузовик

В субботу, 1 августа, в Запорожской области легковушка столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, трагедия случилась утром в 7:45 на автодороге "Васильевка-Бердянск". По предварительной информации, водитель автомобиля "ВМW", двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение легковушки с грузовым автомобилем "MАN".

В результате ДТП на месте погибли водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения. Кроме этого, водителя грузовика госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Водитель и три пассажира BМW погибли на месте Нацполиция

По данному факту было открыто дело по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Напомним, недавно в одном из сел Львовской области произошла жуткая авария с участием трех автомобилей. В результате погиб один из водителей, а еще трех человек забрали в больницу с телесными повреждениями.