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На Запорожье погорел на взятке следователь райуправления полиции

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении

В Мелитополе правоохранители задержали следователя райуправления полиции при получении 282 тысяч гривен за изменение меры пресечения лицу. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Работник полиции требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 282 тыс. грн за беспрепятственную смену меры пресечения лицу, которое находится под стражей за совершение мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины), на не связанную с лишением свободы", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан при получении взятки. 

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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Напомним, ранее киевские правоохранители задержали двух служащих управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области, которые требовали взятку за неналожение ареста на имущество. 

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