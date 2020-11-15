live
Новости » События Читати новину українською

На Запорожье пассажирский автобус влетел в трактор, есть погибший

Фото с места ДТП Нацполиция

На момент ДТП в автобусе находилось восемь пассажиров

В Запорожской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора, в результате чего погиб человек, а еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Так, информацию об аварии на автодороге "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" правоохранители получили 14 октября примерно в 17:00. Как впоследствии было установлено, водитель пассажирского автобуса "Mercedes-Benz" 1955 года рождения столкнулся с колесным трактором "К-700А", который двигался впереди и приступил к выполнению маневра разворота. На момент ДТП в салоне автобуса находилось восемь пассажиров.

В результате столкновения водитель рейсового автобуса погиб на месте происшествия от полученных травм. Кроме этого, пострадала 22-летняя пассажирка "Mercedes-Benz", которую госпитализировали в больницу. Другие пассажиры повреждений не получили.

Водитель автобуса погиб от полученных травм Нацполиция

Впоследствии по факту ДТП было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. 

Новости по теме: В Киевской области произошло тройное ДТП, есть погибшие

Напомним, недавно в Ровно автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, еще нескольких человек госпитализировали с травмами. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Юрий Бойко одесситам: Важно прийти на участки 15 ноября и выбрать Одессе справедливую и честную власть Разрыв между Трухановым и Скориком сократился до 7%, - опрос Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" будет работать для предоставления Одессе статуса жемчужины Украины, - Николай Скорик Юрий Бойко: Николай Скорик как мэр Одессы сможет возродить экономику города

программы канала ZIK

Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Второй тур выборов. Работа ЦИК. Карантин выходного дня | Ток-шоу
Второй тур выборов. Карантин выходного дня. Праздники в условиях пандемии | Новости | 15.11.20
Власть VS местные элиты. Вакансии от премьера. Бунт бизнеса | Детали недели | 14.11.20
Новый коронавирусный антирекорд. Переполненные больницы. Карантин выходного дня | #Новости | 14.11.20