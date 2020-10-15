На Запорожье неизвестный выстрелил в кандидата в депутаты горсовета, когда тот был за рулем
Никто из людей не пострадал, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно
Запорожские правоохранители задержали злоумышленника, который выстрелил в кандидата в депутаты городского совета, когда тот находился за рулем. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"15 октября около 18-20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета, 1965 года рождения о том, что на улице Частной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону его автомобиля "Фольксваген Кадди", - говорится в сообщении.
К счастью, никто из людей не пострадал, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.
Проведя следственные действия, правоохранители задержали стрелка. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Во время обыска у него нашли и изъяли пневматическую винтовку, из которой, по предварительным данным, поврежден автомобиль кандидата в депутаты.
Сейчас злоумышленник был доставлен в отделение полиции, решается вопрос о правовой квалификации преступления.
Напомним, ранее одесские правоохранители разоблачили председателя избирательной комиссии и местного жителя, которые организовали "сетку" подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен