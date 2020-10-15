На Запорожье неизвестный выстрелил в кандидата в депутаты горсовета, когда тот был за рулем

Фото из открытых источников

Никто из людей не пострадал, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно

Запорожские правоохранители задержали злоумышленника, который выстрелил в кандидата в депутаты городского совета, когда тот находился за рулем. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"15 октября около 18-20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета, 1965 года рождения о том, что на улице Частной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону его автомобиля "Фольксваген Кадди", - говорится в сообщении.

К счастью, никто из людей не пострадал, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.

Проведя следственные действия, правоохранители задержали стрелка. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Во время обыска у него нашли и изъяли пневматическую винтовку, из которой, по предварительным данным, поврежден автомобиль кандидата в депутаты.

Сейчас злоумышленник был доставлен в отделение полиции, решается вопрос о правовой квалификации преступления.

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