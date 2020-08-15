На Запорожье мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожный путь

Собака, которую сбросили с моста ГУ НП Запорожской области

Горесобственнику грозит до трех лет ограничения свободы

В Бердянске Запорожской области мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожный путь. Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.

"13 августа до Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области с заявлением о факте жестокого обращения с животным обратилась председатель общественной организации "Бердянская служба защиты животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 70-летний житель города Бердянск сбросил собаку с моста на железнодорожный путь. Граждане отвезли животное с многочисленными травмами в ветеринарную клинику.

Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" (ст. 299 УК).

Владелец собаки за свои действия может получить до трех лет ограничения свободы.

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Напомним, в начале этого года уже в областном центре Запорожской области мужчина так же решил избавиться от собаки, сбросив ее с моста на колею.