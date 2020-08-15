live
Новости » События Читати новину українською

На Запорожье мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожный путь

Собака, которую сбросили с моста ГУ НП Запорожской области

Горесобственнику грозит до трех лет ограничения свободы

В Бердянске Запорожской области мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожный путь. Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.

"13 августа до Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области с заявлением о факте жестокого обращения с животным обратилась председатель общественной организации "Бердянская служба защиты животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 70-летний житель города Бердянск сбросил собаку с моста на железнодорожный путь. Граждане отвезли животное с многочисленными травмами в ветеринарную клинику.

Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" (ст. 299 УК).

Владелец собаки за свои действия может получить до трех лет ограничения свободы. 

Новости по теме: Жителю Ивано-Франковской области грозит тюремное заключение за жестокое избиение собаки

Напомним, в начале этого года уже в областном центре Запорожской области мужчина так же решил избавиться от собаки, сбросив ее с моста на колею.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Усиление карантина в Киеве, окончательные результаты выборов в Беларуси и новый антирекорд COVID - 19 в Украине: главное за 14 августа Усиление контроля за карантином, новые заявления Кравчука по Донбассу и протесты в Беларуси: Главное за 10 августа Препараты и протокол лечения COVID-19: Как в Украине борются с пандемией коронавируса Деньги от ЕС, вспышка заболеваемости COVID-19 и новое звание для Кадырова: Актуальное на утро 24 июля
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Эпоха бедности: как выживают украинские пенсионеры? Давление на свободу слова | Ток-шоу
Взрыв на Позняках: кто получил квартиры? Проверили условия хранения селитры | Новости | 14.08.20
Есть угроза, что игорный бизнес подпадет под контроль либо зарубежных владельцев, либо местных олигархов, - Кацман
Год власти. Атака на свободу слова. Большая приватизация | Ток-шоу
Из шоу-бизнеса в политику. Выборы без Донбасса. Притеснения свободы слова | Ток-шоу