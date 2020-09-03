На Запорожье еще один класс ушел на карантин

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Болезнь подтвердили у ученика 2-В класса Энергодарской школы №2

В Энергодаре весь класс пошел на самоизоляцию из-за подтвержденного случая COVID-19 у ученика. Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета.

В частности, болезнь подтвердили у ученика 2-В класса общеобразовательной школы №2. Ребенок находится на амбулаторном лечении, его состояние удовлетворительное.

"В связи с этим с 3 по 14 сентября во 2-в классе СОШ №2 приостановлен образовательный процесс и объявлен карантин", - говорится в сообщении.

Местному управлению образования поручили принять все противоэпидемические меры для избежания распространения коронавируса в школах города.

Таким образом, это уже второй случай в области, когда целый класс ушел на карантин. Раньше в Бердянской школе №4 на самоизоляцию отправили целый класс из-за того, что у одного из одноклассников подтвердили COVID-19.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинские школы готовы к обучению в формате онлайн, если в стране будет большая волна коронавируса COVID-19.