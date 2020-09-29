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На западной границе Украины резко возросло количество задержаний контрабанды

За последнюю неделю в зоне деятельности Галицкой таможни резко возросло количество задержаний контрабандных грузов.

По данным Государственной таможенной службы Украины, только за последнюю неделю в результате работы Департамента противодействия таможенным правонарушениям было задержано около десятка фур с крупными партиями контрабанды.

Так, 29 сентября в пункте пропуска "Краковец-Корчева" в грузовике с секонд-хендом были найдены десятки мешков с новым товаром – пряжей. 28 сентября в пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенне" в еще одной фуре с секонд-хендом среди бывшей в употреблении одежды таможенники обнаружили большое количество новой одежды, а также сумки и игрушки.

Буквально за день дня до этого – 26 сентября на этом же пункте пропуска был задержан другой грузовик с б/у-одеждой, среди которой была выявлена не указанная в товаросопроводительных документах новая одежда.

Примечательно, что, по сообщениям Гостаможслужбы, все эти задержания контрабанды были осуществлены только после вмешательства рабочей группы департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде.

До этого рабочая группа департамента в зоне деятельности Галицкой таможни задержала несколько фур с разнообразной бытовой техникой, сумками, посудой, запасными частями стоимостью 200 тыс. долларов, которые пытались провезти под видом металлолома.

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