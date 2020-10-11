На западной границе Украины образовались очереди из почти 300 автомобилей, – ГПСУ

Машины ожидают пропуск в 5 пунктах

Украинская граница Фото из открытых источников

На границе Украины с Венгрией и Польшей наблюдаются очереди из почти 300 транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Фейсбук.

Отмечается, что с украинской стороны на пересечение границы в Польшу ожидают 25 автомобилей на пункте пропуска "Грушев", 60 – вблизи пункта "Шегини" и еще 30 – у "Краковца".

В то же время сложная ситуация наблюдается на украинско-венгерской границе. Порядка 140 автомобилей ждут на пересечение границы в пункте пропуска "Лужанка" и еще 30 находятся в очереди возле пункта "Тиса".

Напомним, недавно на контрольно-пропускных пунктах Украины с Венгрией образовались очереди из сотен автомобилей. Тогда 345 транспортных средств стояли на контрольно-пропускном пункте "Лужанка", а еще 40 ждали пропуск перед КПП "Тиса".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству и профильным ведомствам решить вопрос автомобильных очередей в пунктах пропуска на западной границе. Президент посоветовал обратиться к послам других стран для получения информации об очередях.