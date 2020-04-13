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На западе Украины ВСУ начали военные тактические учения, - Минобороны

Мероприятия подготовки осуществляются с учетом рекомендаций и ограничений в связи с карантином

В западных регионах Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных военных частей и подразделений Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начались плановые тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. 

Согласно сообщению, во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.

Как отмечается, действия подразделений Десантно-штурмовых войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных Сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее стало известно, что американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) начал путь в Черное море.

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