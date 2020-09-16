На Закарпатье жестоко избили одного из кандидатов на главу ОТГ

На Закарпатье напали на кандидата на главу Углянской ОТГ Фото из открытых источников

Нападавшие требовали от мужчины отказаться от участия в местных выборах

В Закарпатской области группа мужчин напали на кандидата на должность председателя Углянской ОТГ и жестоко избили его. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Избирателей Украины.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Группа мужчин ворвались в помещение общественного активиста Виталия Химинця с угрозами. Сначала нападавшие требовали, чтобы он снял свою кандидатуру на должность председателя Углянской ОТГ. Однако, после отказа, Химинця жестоко избили. Сейчас у мужчины сломаны челюсть и нос. Также врачи диагностировали сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы.

Пострадавший Виталий Химинец пресс-служба КИУ

Впоследствии пострадавший кандидат прокомментировал нападение. По его словам, жестокие побои ему нанесли бойцов одного из местных криминальных авторитетов.

По данным Комитета, заявление о преступлении было подано в полицию.

Напомним, недавно в Мариуполе группа группа молодых людей, одетых в черную одежду, напала на сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь". В результате столкновений пострадали две пожилые женщины, одна получила ушиб ноги, вторая ушиб головы.