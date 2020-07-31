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На Закарпатье задержали медика, который скрывался от наказания за смерть роженицы

Фото из открытых источников

Он должен отбыть наказание в виде одного года лишения свободы

На Закарпатье задержали врача Хустской районной больницы, который скрывался от наказания за смерть роженицы. Об этом сообщает прессслужба местной полиции.

Как отмечается, задержание произошло вчера. Мужчину обнаружили в больнице. Сейчас, из-за неудовлетворительного состояния здоровья, он находится под наблюдением медиков и охраной полицейских.

"Как только состояние мужчины улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний", - отмечают в полиции.

Отметим, ранее суд вынес врачу Хустской районной больницы приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была его пациенткой. В частности, медику была назначена мера наказания - 1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей. Однако он скрывался от исполнения приговора суда.

Напомним, ранее четырем врачам также было сообщено о подозрениях в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Это произошло на Львовщине.

 

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