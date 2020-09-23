На Закарпатье у местного жителя изъяли арсенал оружия

Задержанный фигурант с арсеналом оружия на Закарпатье Фото: Нацполиция

Дома у фигуранта следователи изъяли 18 гранат, более трех сотен патронов к огнестрельному оружию

Правоохранители задержали жителя Межгорского района Закарпатья и изъяли у него арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, во время обысков в доме фигуранта следователи изъяли 18 гранат, более трех сотен патронов к огнестрельному оружию различного калибра, две тротиловые шашки общим весом 600 граммов, запалы к гранатам и тому подобное.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В случае доказательства вины злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Новости по теме: В Житомирской области разоблачили арсенал боеприпасов

Напомним, накануне следователи Государственного бюро расследований нашли склад боеприпасов у начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области. В частности, у фигуранта обнаружили гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.