На Закарпатье СБУ разоблачила преступную группировку, которая терроризировала всю область, и блокировала межрегиональную сеть наркотрафика

Участники группировки "выбивали" несуществующие долги со своих жертв

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности задержали участников преступной группировки во главе с депутатом Свалявского райсовета, которые подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие. Также известно, что один из главарей организованной преступной группировки является депутатом Свалявского райсовета.

Как отмечается, во время следственных действий в домах злоумышленников были найдены наркотические вещества, деньги в иностранной и национальной валютах, оружие, кастеты, патроны различного калибра. Также спецслужащие задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тыс. долларов США от местного жителя.

Кроме этого, сотрудникам СБУ удалось блокировать разветвленную межрегиональную сеть по изготовлению и сбыту наркотических средств. Группа работала на территории Мукачево, Свалявы и Ужгорода. Во время обысков изъяты значительные объемы наркотических веществ: более 0,5 килограмма метамфетамина, а также каннабис и таблетки психотропного действия.

Напомним, недавно сотрудники полиции и СБУ в Запорожской области задержали группу лиц по подозрению в контрабанде, изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков в разных регионах Украины.