На Закарпатье рыба утащила рыбака на дно озера

Поиски тела рыбака на Закарпатье ГСЧС

Мужчине на крючок попалась большая рыбина, которая и увлекла его за собой в воду

В Закарпатской области на местном водоеме утонул житель Мукачева, который поймал рыбу, после чего она утянула его за собой на дно. Об этом пишет "Страна", ссылаясь на ГСЧС.

"В Службу спасения в понедельник, 3 августа, в 14:05 поступило сообщение об утоплении рыбака в озере вблизи села Горбок Иршавского района Закарпатской области", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, мужчине на крючок попалась большая рыбина, которая и увлекла его за собой в воду.

"Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла четыре метра", - добавили в пресс-службе.

Для поиска рыбака спасатели привлекли водолазов, которые прочесали дно и подняли тело утопленника. Им оказался житель города Мукачево. Его изъяли из воды и передали представителям правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Киеве во время празднования дня рождения утонул 5-летний мальчик. Трагедия произошла на пляже "Корчеватое", который находится в Голосеевском районе столицы. Родители ребенка настолько увлеклись празднованием дня рождения в компании на берегу, что не уследили за малышом.