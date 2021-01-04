На Закарпатье разоблачили местного жителя, который призывал к отделению региона от Украины

Агитатору вручили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины СБУ

Мужчина распространял агитационные материалы в социальных сетях

В Закарпатской области разоблачили местного жителя, который призвал население к отделению региона от территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что житель города Берегово создал в социальных сетях ряд аккаунтов, с помощью которых агитировал пользователей за нарушение территориальной целостности Украины.

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"Он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства. Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины", — отметили в полиции.

В связи с этим мужчине выдвинули подозрение по части первой статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, несколько месяцев назад правоохранители заблокировали в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, который призывал к насильственной смене власти и свержению конституционного строя Украины.