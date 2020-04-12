На Закарпатье прокуратура будет расследовать сокрытие диагноза COVID-19

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Расследовать дело взялась прокуратура

В городе Иршава Закарпатской области было открыто уголовное производство по факту умышленного сокрытия диагноза СOVID-19 в одной из больниц. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как отмечается, областная прокуратура во время мониторинга СМИ выявила информацию о зарегистрированном уголовном производстве по сообщению о нарушениях в одном из медучреждений. В частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы, умышленно скрыл наличие COVID-19 в одной из пациенток, которая впоследствии умерла.

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В результате этого было открыто дело по части 1 статьи 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

По данным прокуратуры, по этому факту было начато расследование для проверки информации СМИ о умышленном сокрытии медиком сведений о наличии у пациентки COVID-19.

Напомним, недавно прокуратура Киева инициировала проведение служебного расследования в отношении выявленных фактов несоблюдение должностными лицами ГУ "Киевский следственный изолятор" санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.