На Закарпатье пресекли попытку посягательства на территориальную целостность Украины

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Группа украинцев намеревалась оспорить Трианонский мирный договор

В Закарпатской области контрразведчики пресекли деятельность группы лиц, которые пытались посягнуть на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, группа украинцев пытались обжаловать в международных инстанциях результаты Трианонского мирного договора, согласно которому в 1920 году от Королевства Венгрия отошла часть земель современной Закарпатской области. Для воплощения этого граждане также привлекали соотечественников.

По данным экспертизы, бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования украинцев, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

В результате было открыто уголовное производство по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства также был задокументирован факт использования представителями иностранных организаций гражданина Украины для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Организатору анкетирования сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Сейчас проверяется информация относительно возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Напомним, недавно суд в Люксембурге принял решение, что венгерский закон, ограничивающий работу неправительственных организаций с иностранным финансированием, является дискриминационным и нарушает законодательство Европейского Союза.