В Сваляве снова повредили панно мемориального комплекса

Это уже не первый случай порчи панно в этом году

Поврежденное панно в Сваляве Национальная полиция Украины в Закарпатской области

В Сваляве Закарпатской области обнаружили поврежденное информационное панно на территории мемориального комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

Отмечается, что смотритель мемориального комплекса обратился к правоохранителям и сообщил об инциденте. Сейчас на месте работают полицейские, которые начали проверку по факту повреждения мемориала. В полиции не исключают версии вандализма.

Напомним, в июне в Сваляве правоохранители уже открывали уголовное производство после публикации в Интернете, в которой говорилось о повреждении панно на территории мемориального комплекса. Тогда говорилось о панно на задней части Стены плача.

Впоследствии вероятной причиной инцидента правоохранители называли неблагоприятные погодные условия.

Стена плача в Сваляве – это место памяти для украинских венгров.

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На прошлый случай отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что повреждения экспозиции – это попытка дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области.