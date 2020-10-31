На Закарпатье пограничники со стрельбой пытались остановить контрабандистов сигарет

Злоумышленники бросили сигареты на границе и сбежали

На Закарпатье пограничники со стрельбой остановили контрабандистов, которые пытались незаконно переместить около 2 тыс. пачек сигарет на территорию Румынии. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что во время патрулирования реки Тиса, по которой пролегает граница с Румынией, пограничники заметили людей, которые несли на плечах обернутые полиэтиленом пакеты. Для того, чтобы остановить контрабандистов, пограничникам пришлось осуществить предупредительный выстрел. Однако злоумышленники даже после этого законные требования, бросили свой багаж и сбежали.

Как сообщают в ГПСУ, злоумышленники планировали переместить через границу около 2 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. В связи с этим в ГФС и Нацполицию было направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

Также табачные изделия доставили в пограничное подразделение для дальнейшей их передачи компетентным органам. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

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Напомним, недавно во Львовской области разоблачили бывших правоохранителей и военных, наладивших схему сбыта наркотиков. Злоумышленники распространяли запрещенный товар среди жителей Стрыйского района.