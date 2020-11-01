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На Закарпатье пограничники обнаружили психотропы под видом немецкой гуманитарной помощи

Выявленные психотропы на Закарпатье ГПСУ

Водитель грузовика ехал из Германии в Ивано-Франковск

На Закарпатье на границе со Словакией разоблачили водителя грузовика, который пытался ввезти в Украину психотропные вещества под видом гуманитарной помощи из Германии. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Фейсбук.

Отмечается, что во время осмотра грузовика пограничники пункта пропуска "Ужгород" обнаружили немалое количество медпрепаратов, ограниченных для перемещения через границу. В предъявленных товаросопроводительных документах было указано, что водитель-украинец должен был доставить гуманитарную помощь из Германии в Ивано-Франковск.  Однако в коробках с лекарствами перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов.

Как сообщают в ГПСУ, всего в грузовике найдено около 640 единиц медпрепаратов на общую сумму почти 19 тыс. гривен.

Сейчас известно, что сотрудники таможни изъяли товар в установленном законодательством порядке.

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Напомним, недавно на Закарпатье пограничники со стрельбой пытались остановить контрабандистов, которые хотели незаконно переместить около 2 тыс. пачек сигарет на территорию Румынии. Однако злоумышленники бросили сигареты на границе и скрылись.

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