На Закарпатье образовалась мусорная пробка на одной из местных рек

Мусорная пробка на реке Боржава МВД Украины

На данный момент собрано более 110 кубических метров мусора

Закарпатские спасатели продолжают расчищать мусорную пробку на реке Боржава. Об этом сообщила пресс-служба МВД Facebook.

По информации правоохранителей, сейчас собрано более 110 кубических метров мусора. Отмечается, что пробка образовалась в результате июньского паводка.

"Работы продолжаются. К ликвидации последствий пробки привлечены три единицы техники и 10 спасателей, а также плавсредства", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области легальные полигоны на 90 процентов заполнены отходами, а мусор некуда деть. В связи с этим регион оказался под угрозой "мусорного коллапса".

По словам председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова, в области нужно формировать культуру обращения с отходами и пропагандировать сортировку мусора. Чиновник отметил, что решение этой проблемы на Закарпатье требует политического решения и управленческого контроля, в частности, с помощью Закона "Об обращении с твердыми бытовыми отходами".