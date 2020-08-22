live
Новости » События Читати новину українською

На Закарпатье налоговики обнаружили 16 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя

Фото из открытых источников

Сотрудники налоговой милиции на Закарпатье обнаружили 16 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя. Подпольный склад по хранению фальсификата находился в городе Хуст. Предприниматель взял в аренду складское помещение и оставил там на хранение ликеро-водочные изделия.

"Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Закарпатской области в ходе проведения мероприятий в рамках операции "Акциз 2020" в одном из складских помещений на территории области, арендуемого физическим лицом частным предпринимателем, обнаружена и изъята алкогольная продукция отечественного производства, маркированная марками акцизного налога с явными признаками подделки", – рассказал спикер налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области Андрей Сурков.

Найденный алкоголь был с акцизными марками с характерными признаками подделки, отмечают в налоговой милиции. Сейчас фальсификат изъяли правоохранители.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Алкогольную продукцию обнаружено в количестве 16 000 бутылок", – добавил Сурков.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Провокациям ко Дню Независимости быть? Результаты работы правительства Шмыгаля | Ток-шоу
Будет ли переворот в стране? Увеличение
Олеся Медведева | Ток-шоу
Кадровый голод. Первые заявления Притулы. Эпидемия безработицы | Ток-шоу
Трагедия на шахте. Контрабанда янтаря. Запрет купаться на столичных пляжах| #Новости | 21.08.20