На Закарпатье налоговики обнаружили 16 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя

Фото из открытых источников

Сотрудники налоговой милиции на Закарпатье обнаружили 16 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя. Подпольный склад по хранению фальсификата находился в городе Хуст. Предприниматель взял в аренду складское помещение и оставил там на хранение ликеро-водочные изделия.

"Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Закарпатской области в ходе проведения мероприятий в рамках операции "Акциз 2020" в одном из складских помещений на территории области, арендуемого физическим лицом частным предпринимателем, обнаружена и изъята алкогольная продукция отечественного производства, маркированная марками акцизного налога с явными признаками подделки", – рассказал спикер налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области Андрей Сурков.

Найденный алкоголь был с акцизными марками с характерными признаками подделки, отмечают в налоговой милиции. Сейчас фальсификат изъяли правоохранители.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Алкогольную продукцию обнаружено в количестве 16 000 бутылок", – добавил Сурков.