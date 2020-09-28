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На Закарпатье микроавтобус и грузовик попали в жуткое ДТП: Двое погибших, один - в реанимации

ДТП на автодороге Н-09 Мукачево-Рогатин в Закарпатской области ГСЧС

Спасатели деблокировали тела погибших из искореженных авто

В понедельник, 28 сентября, в Закарпатской области вблизи сел Сокирница и Стебливка в ДТП попал грузовик и микроавтобус, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, еще один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Как отмечается, смертельная авария случилась в понедельник примерно в 1 ночи. По предварительной информации, на автодороге Н-09 Мукачево-Рогатин в Хустском районе столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик DAF XF.

В результате лобового столкновения погибли водитель и один пассажир микроавтобуса. Их тела спасатели с помощью специнструментов деблокировали из искореженного автомобиля. 

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Кроме этого, еще одного пассажира Mercedes Sprinter госпитализировали в больницу с разного рода травмами. Водителя грузовика DAF XF в тяжелом состоянии доставили каретой скорой помощи в медучреждение. По состоянию на 5 утра мужчина находился в операционном отделении Хустской ЦРБ.

ДТП на автодороге Н-09 Мукачево-Рогатин в Закарпатской области ГСЧС

Обстоятельства и другие подробности ДТП устанавливают. 

Напомним, недавно во Львовской области произошла тройная авария с участием микроавтобусов.  В результате столкновения погибли по меньшей мере два человека, а еще двоих забрали в больницу с ранениями. 

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