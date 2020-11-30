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На Закарпатье легковушка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком, погибли 5 человек

ДТП вблизи Лалово на Закарпатье

 Нацполиция

От силы удара легковой автомобиль был деформирован, а тело одного из погибших спасатели достали с помощью специнструмента

В воскресенье, 30 ноября, на Закарпатье легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: в результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС и полиции Закарпатской области. 

Так, авария произошла примерно в 13 дня вблизи села Лалово Мукачевского района. По данным правоохранителей, легковой автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. 

В результате ДТП на месте погибли 4 человека, которые находились в легковушке. Кроме этого, один ребенок получил тяжелые травмы, от которых умер в реанимации. 

"Спасатели вытащили мальчика из покореженной машины и передали его в карету экстренной медицинской помощи, однако позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево. Четырех погибших взрослых бойцы ГСЧС деблокировали из автомобиля с помощью специнструмента и передали правоохранительным органам", - отметили в спасательной службе.

Всего в результате ДТП погибло пять человек, из них двое - дети. Водитель грузовика не пострадал. 

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Напомним, недавно в Новоград-Волынском микроавтобус столкнулся с легковушкой, которая выезжала с АЗС, в результате чего травмы получили пять человек, среди которых - дети. 

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