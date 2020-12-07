На юге Украины произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Фото из открытых источников

В очаге болезни содержится около 1000 голов домашней птицы

В Новоодесском районе Николаевской области зафиксировали массовую гибель птицы, вызванную вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Согласно сообщению, случай произошел в личном хозяйстве селян в с. Кандыбино Новоодесского района Николаевской области. Во время исследования отобранных проб биоматериала в Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы 04.12.2020 установлен диагноз на грипп птицы.

Предварительно установлено, что в эпизоотическом очаге (с. Кандыбина) в 71 дворе содержится около 1000 голов домашней птицы.

Во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новоодесской районной государственной администрации был утвержден план по ликвидации заболевания, который предусматривает, в частности, зонирование, стемпинг-аут, дезинфекцию.

Как отмечается, вероятным источником возбудителя заболевания могла быть дикая перелетная птица. В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя заболевания, в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы.

Напомним, ранее начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция COVID-19, придется на февраль.