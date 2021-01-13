На юге Украины из-за сильного снегопада ограничили грузовые операции с зерновыми в портах

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Сами порты работают

В Украине из-за сильного снегопада ограничили грузовые операции с зерновыми в ряде морских портов. Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Отмечается, что операции ограничены в четырех портах. "По состоянию на 08:00 13 января в порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми, в портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск" — грузовые операции с зерновыми", – говорится в сообщении.

При этом сами порты работают, а Бугско-Днепровско-лиманский и Херсонский морские каналы и устье Быстрое открыты.

Напомним, не так давно Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для и. о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск", которого подозревают во взяточничестве. Тогда суд также назначил возможность внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн.

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Ранее детективы НАБУ сообщили разоблаченным на горячем руководителю ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицу-посреднику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По словам правоохранителей, чиновник должен был получить деньги за "помощь" в восстановлении обанкротившейся компании.