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На взятке "погорел" председатель ОТО из Черниговской области

Следователи задержали его при получении всей суммы "отката"

Правоохранители задержали главу одной из объединенных территориальных общин Черниговской области на вымогательстве и получении взятки за договор на капитальный ремонт стадиона. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, чиновник требовал от предпринимателя 630 тыс. грн за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса и подписание актов выполненных работ, а также обеспечения перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором.

Следователи задержали его при получении всей суммы "отката".

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Новости по теме: Задержан полковник ВСУ за вымогательство "отката" в 400 тыс. гривен, - Офис генпрокурора

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержали избранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича на взятке в размере 80 тысяч гривен. Как отмечается, Михаил Попелич баллотировался на нынешних местных выборах в Воловецкой ОТО от политической партии "Слуга народа" и победил.

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