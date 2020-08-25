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На востоке Украины погиб украинский военный

Боец погиб из-за неосторожного обращения с оружием

В зоне проведения Операции объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин скончался в результате неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира", - говорится в сообщении.

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Как отмечает ОО "Теребовлянская башня", Владимир Рудик, 1989 года рождения, погиб 21 августа в Новоайдарском районе в Луганской области.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на завершение боевых действий на Донбассе до конца 2020 года. 

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