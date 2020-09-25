На Восточной таможне разоблачили коррупционную схему на 5 млн гривен, организованную руководством

Злоумышленники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов

Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила вертикально построенную коррупционную схему более чем на пять миллионов гривен, которую организовали руководители Восточной таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, были получены доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорт. Организовали противоправную деятельность четверо руководителей таможни разного уровня.

Как отмечается, по их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов.

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Удалось установить, что коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать ежегодно более пяти миллионов неправомерной выгоды. Правоохранители задержали ключевых участников сделки после получения одним из руководителей таможенного поста очередной части неправомерной выгоды.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, в частности проводятся шесть обысков и допросы свидетелей. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в СБУ заявили, что с начала этого года в Украине правоохранители изъяли ряд предметов контрабанды на 204 миллиона гривен и начали 47 расследований о коррупции на таможне.