На Волыни в снежном заносе застрял школьный автобус с детьми

Никто із 12 школьников не пострадал

Между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района Волынской области в сугробе застрял школьный автобус с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, 12 школьников и двое взрослых направлялись в учебные заведения В С. Козлов и пгт Локачи.

"Для оказания помощи выехали спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Локачи Управления ГСЧС в Волынской области. С помощью шанцевого инструмента спасатели расчистили часть сугроба и пожарной автоцистерной вытащили автобус из снежной ловушки", - говорится в сообщении.

К спасательной операции были привлечены 1 единица техники и 4 члена личного состава.

Никто із 12 школьников и сопровождающих не пострадал.

Напомним, во вторник, 26 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, что может привести к нарушению энергообеспечения и движения автомобильного транспорта.