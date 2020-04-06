На Волыни контрабандист во время побега наехал на полицейского

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В транспортном средстве правоохранители обнаружили 17 500 пачек сигарет

На Волыни водитель автомобиля Volkswagen с контрабандой сигарет во время побега наехал на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На окраине одного из населенных пунктов Волынской области обнаружили транспортное средство марки Volkswagen. Водитель автомобиля на требование сотрудников Национальной полиции не реагировал, в связи с чем экипажем полицейских было осуществлено преследование автомобиля. Однако злоумышленник не останавливался и совершил наезд на сотрудника Нацполиции. В ходе дальнейшего проведения оперативных действий правоохранители задержали автомобиль. За рулем иномарки был наш соотечественник", - сказано в сообщении.

В транспортном средстве правоохранители обнаружили 17 500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Продолжаются оперативные мероприятия и выяснение обстоятельств правонарушения.

Как сообщалось ранее, СБУ заблокировала контрабанду некачественных медпрепаратов в Украине.